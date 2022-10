Flamengo conquistou o título da Copa do Brasil - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 20/10/2022 14:09

Rio - O título da Copa do Brasil conquistado pelo Flamengo sobre o Corinthians, na última quarta-feira, no Maracanã, garantiu recorde de audiência à TV Globo em 2022. A decisão fechou com média de 34,8 pontos na Grande São Paulo, principal mercado publicitário do país e praça mais importante para o Ibope. As informações são do portal "Notícias da TV".

Em São Paulo, o triunfo do Flamengo sobre o Corinthians chegou a ter pico de 40,8 pontos, sendo o primeiro programa a superar a marca de 40 pontos neste ano. No Rio, a atração fechou com média de 42,2 pontos e pico de 45,9 pontos.

Antes da final da Copa do Brasil, o programas mais assistidos em São Paulo no ano de 2022 haviam sido o "Jornal Nacional", com a entrevista do presidente Jair Bolsonaro na sabatina dos presidenciáveis, e "Pantanal", com o capítulo da morte de Tenório (Murilo Benício). Ambos marcaram, respectivamente, 32,6 e 34,7 pontos na capital paulista.

Dentro de campo, o Flamengo sofreu para conquistar o título da Copa do Brasil. Após empatar em 1 a 1 com o Corinthians no tempo normal, o Rubro-Negro levou a melhor nos pênaltis após 14 cobranças, com Rodinei sacramentando a conquista.