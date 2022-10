Somente quatro jogadores do Flamengo já possuíam o título da Copa do Brasil - Gilvan de Souza/Flamengo

Somente quatro jogadores do Flamengo já possuíam o título da Copa do Brasil Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 20/10/2022 12:10 | Atualizado 20/10/2022 12:13

O Flamengo venceu o Corinthians nos pênaltis por 6 a 5 e conquistou o título da Copa do Brasil pela quarta vez na história. A competição era a única que faltava para a geração atual. Mas ganhar o torneio não era uma novidade para quatro jogadores do elenco: o goleiro Santos, o zagueiro Léo Pereira, o meia Arrascaeta e o atacante Everton Cebolinha.

Arrascaeta é o maior vencedor da competição no atual elenco. Além de campeão e melhor jogador da edição de 2022, o meia uruguaio já havia conquistado a Copa do Brasil duas vezes com o Cruzeiro, sendo uma vez contra o Flamengo, em 2017. Um ano antes, Everton Cebolinha ganhou com o Grêmio. Já em 2019, foi a vez de Santos e Léo Pereira, com o Athletico-PR.

"Muitos ainda não tinham conquistado a Copa do Brasil. Jogadores supercampeões que ainda não tinham conseguido, e poder celebrar junto a eles é bem bacana e especial", disse o goleiro Santos.

Após o empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, o Flamengo decidiu o título da Copa do Brasil contra o Corinthians nos pênaltis. O Rubro-Negro perdeu a primeira cobrança e saiu em desvantagem, mas conseguiu reverter o placar e venceu a disputa nas cobranças alternadas, pelo placar de 6 a 5.

Desde 2019, esta foi a 12ª final disputada pelo Flamengo e o décimo título. Além da Copa do Brasil, a atual geração já havia conquistado o Brasileirão (2019 e 2020), a Supercopa do Brasil (2020 e 2021), a Libertadores (2019), a Recopa Sul-Americana (2020) e o Campeonato Carioca (2019, 2020 e 2021).

O Flamengo muda o foco para a final da Libertadores, no próximo dia 29, contra o Athletico-PR, em Guayaquil, no Equador. Antes, o Rubro-Negro tem dois compromissos pelo Brasileirão: no próximo sábado (22), às 19h, contra o América-MG, fora de casa, e no dia 25, contra o Santos, às 21h45, no Maracanã.