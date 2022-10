Vidal mostra inchaço no tornozelo direito - Reprodução

Vidal mostra inchaço no tornozelo direitoReprodução

Publicado 20/10/2022 14:50

Rio - Arturo Vidal causou apreensão nos torcedores do Flamengo após o título da Copa do Brasil, na última quarta-feira, em cima do Corinthians, no Maracanã. O chileno postou em suas redes sociais uma imagem de seu tornozelo direito inchado após a decisão.

Vidal foi substituído aos 18 minutos do segundo tempo no duelo com o Corinthians. Após a partida, o técnico Dorival Júnior revelou que o chileno já apresentava o problema antes da final.

"O Vidal jogou no sacrifício. Ele está com um inchaço muito grande no tornozelo. Ele começou a colocar a mão e na hora imaginamos que tivesse sido isso. Imaginei que com o Matheus ganharíamos força. Não sabia que ele havia torcida o outro pé", afirmou Dorival.

A Copa do Brasil é o primeiro título de Vidal com a camisa do Flamengo. O Rubro-Negro ficou com o troféu após superar o Corinthians nos pênaltis.