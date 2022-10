Goleiro Santos chegou em 2022 e já levantou uma taça pelo Flamengo, da Copa do Brasil - Gilvan de Souza / Flamengo

Goleiro Santos chegou em 2022 e já levantou uma taça pelo Flamengo, da Copa do BrasilGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 20/10/2022 12:50

Entre os novatos que conquistaram o primeiro título com a camisa do Flamengo, Santos teve muito a comemorar com a Copa do Brasil. Afinal, além de ser campeão e confirmar o bom momento, caiu nas graças da torcida com suas atuações seguras que deram fim a uma série de erros e desconfianças na posição. Tanto que, enquanto dava entrevista, ouviu os gritos de 'é o melhor goleiro do Brasil'.

"Para mim está sendo muito especial porque é o meu primeiro com essa camisa. Estou muito feliz de vesti-la, de comemorar e dar alegria a essa torcida", comemorou o goleiro, que já havia sido campeão da Copa do Brasil pelo Athletico-PR.



Tranquilo e de poucas palavras, Santos só não teve como esconder a emoção de celebrar um título num Maracanã lotado.



'É especial, a torcida dá um show à parte, a gente sente essa energia durante todo o jogo, desde o aquecimento. Sem dúvida faz toda a a diferença", completou.



Além de Santos, David Luiz, Vidal, Varela, Pulgar, Ayrton Lucas, Fabrício Bruno, Everton Cebolinha e Marinho também levantaram o primeiro troféu pelo Flamengo.