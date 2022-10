Filipe Luís celebrou o título do Flamengo com a família, no Maracanã - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 20/10/2022 08:30 | Atualizado 20/10/2022 11:25

Após a conquista do título da Copa do Brasil, os jogadores do Flamengo ganharam a quinta-feira de folga, e a partir de sexta-feira voltam o foco total para a final da Libertadores, dia 29, contra o Athletico-PR. Um dos mais experientes do grupo, Filipe Luís vê a necessidade de o Rubro-Negro aprender com a sofrida vitória nos pênaltis sobre o Corinthians, principalmente em relação à postura defensiva da equipe no segundo tempo.



"Primeiro, não tem como comparar um jogo com o outro. A tensão de uma final de libertadores não existe em nenhuma outra competição da América do Sul. Hoje (quarta-feira) ficaram coisas de lição para o próximo jogo. Uma delas é tentar não colocar nossa linha (defensiva) lá atrás para tentar segurar o resultado, caso a gente saia na frente. Temos que continuar em busca do segundo gol", analisou o lateral, que chegou a falar com Dorival sobre o problema.



"A sensação que me passou no campo foi de defender o resultado e não tenta fazer o segundo. E aí, qualquer coisa pode acontecer. Eles fizeram um e poderiam ter feito mais".

Único jogador do Flamengo a perder pênalti na decisão, Filipe Luís não se abalou, e garantiu que não irá se esconder em caso de uma decisão por pênaltis na Libertadores.



"Tenho 37 anos, já errei vários pênalti, já acertei vários também. Com certeza estarei à disposição para bater se for necessário. Meu pênalti (defendido) é muito mérito do Cássio", minimizou.