Publicado 20/10/2022 09:00 | Atualizado 20/10/2022 09:15

Rio - Dorival Júnior sempre teve como lema não deixar trabalhos pelo caminho. Mas pela terceira passagem no Flamengo, abriu uma exceção no meio do ano e pediu para sair do Ceará. Queria ser campeão no clube após insucessos em 2012 e 2018 e conseguiu nesta quarta-feira. Depois de pular como menino no gramado e abraçar seus comandados, já com a medalha no peito, admitiu que não esperava que a conquista da Copa do Brasil fosse com tamanho sufoco.

Depois de empatar na Neo Química Arena por 0 a 0 na semana passada, o técnico acreditava em uma vitória no Maracanã. O gol de Pedro logo no começo contra o Corinthians aumentou ainda mais sua confiança. O artilheiro mandou às redes e lá estava ele novamente saltitante, como se fosse um iniciante. Queria, na verdade, provar que tem capacidade para comandar o gigante do Rio e renovar o contrato que acaba no fim do ano. O rival empatou e a taça veio apenas nos pênaltis, para seu desespero e, depois, alívio.

"Olha, não foi como nós gostaríamos, mas sabemos o que é uma decisão jogada contra uma equipe de alto nível", reconheceu os méritos do Corinthians. "Fico feliz que é a 17ª decisão e foram somente cinco vices. São 12 títulos vencidos e agora é partir para mais uma decisão importantíssima (encara o Ahtletico-PR, dia 29, na decisão da Copa Libertadores). Fico feliz pela maneira como a equipe se desenvolveu."

O treinador aproveitou para revelar que sempre trabalhou para um dia voltar a comandar a equipe rubro-negra após duas saídas por causa de motivos extracampo. Na primeira, já em 2013, foi a falta de dinheiro que pesou, e na segunda, em 2018, a troca de gestão no clube.

"Para mim, era uma questão de honra voltar ao Flamengo um dia. Não esperava que fosse nesse momento, para ser sincero. Mas eu sentia que um dia teria que voltar para o Flamengo", concluiu, radiante com mais uma conquista na carreira.