Esporte - Partida valida pelo segundo jogo da final da Copa do Brasil 2022, entre Flamengo x Corinthians, no Maracana, zona norte do Rio. - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 20/10/2022 00:41 | Atualizado 20/10/2022 00:49

Everton Ribeiro vibrou com o título da Copa do Brasil, inédito na sua carreira e conquistado pelo Flamengo na noite desta quarta-feira. Em entrevista à TV Globo, o meio-campista lembrou da dificuldade de conquistar a competição e destacou que viver o Rubro-Negro é um privilégio.

"Só tenho a agradecer a Deus por me deixar viver esse momento. Na minha carreira, tinha batido na trave umas três vezes na Copa do Brasil. Contra o Corinthians, uma grande equipe, onde eu comecei. Fiz uma parte da história. E dentro do Maraca, nossa casa, com a Nação. Está todo mundo de parabéns. Comemorar muito porque foi muito difícil. É incrível, viver Flamengo é um privilégio. Estou muito feliz", disse Everton Ribeiro.

Dentro de campo, o Flamengo abriu o placar com Pedro ainda no primeiro tempo. Contudo, na etapa complementar, o Corinthians cresceu de produção e conseguiu o empate já na reta final. Nos pênaltis, o Fla levou a melhor e venceu por 6 a 5. Nesse sentido, Everton Ribeiro garantiu que o time não ficou surpreso com a melhora do Timão no segundo tempo e ressaltou que o Rubro-Negro teve resiliência para conquistar o título.

"Não, surpresa nenhuma. A gente não conseguiu botar o nosso ritmo. Eles são uma equipe qualificada, cresceram no jogo, colocaram a gente para trás, mas nós soubemos ter resiliência. Não nos desesperamos, continuamos tentando. Sofremos o gol, mas a gente sabia que tinha mais coisa pela frente. Fomos até o final", analisou o jogador.

Um dos heróis do título foi Rodinei. Isso porque o lateral-direito cobrou o pênalti decisivo que garantiu o tetracampeonato ao Flamengo. Durante a entrevista, Everton Ribeiro fez questão de exaltar o companheiro de equipe.

"O Rodinei passou por altos e baixos, muitas críticas. Mas cada coisa tem seu momento certo de Deus, e sorriu para ele essa grande maravilha de poder fazer o gol do título. Está todo mundo de parabéns: diretoria, os jogadores, comissão, todos que fazem parte do staff. Todo mundo tem que comemorar", afirmou o meia.