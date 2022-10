Confronto entre torcedores e policiais - Hugo Perruso / Agência O Dia

Rio - O Maracanã foi palco de uma grande confusão momentos antes do começo da partida entre Flamengo e Corinthians, no Maracanã. Torcedores e policiais se enfrentaram em uma das entradas do estádio. A Polícia utilizou bombas, gás de pimenta e jatos com água para impedir o avanço dos torcedores.

A Polícia fez um cordão de isolamento para evitar que o grupo se aproximasse da região da estátua do Bellini. Além disso, uma outra confusão aconteceu nos arredores da rampa da Uerj (Universidade do Estado do Rio de Janeiro). A Polícia fez um cordão de isolamento para evitar que o grupo se aproximasse da região da estátua do Bellini. Além disso, uma outra confusão aconteceu nos arredores da rampa da Uerj (Universidade do Estado do Rio de Janeiro).

Tentativa de invasão de torcedores do Corinthians

Horas antes do começo da final da Copa do Brasil no Maracanã, torcedores do Corinthians, que não tinham ingressos, tentaram invadir o estádio. Alguns corintianos chegaram a passar pelo portão de entrada da imprensa, que fica ao lado de onde os torcedores paulistas entram no Maracanã. A polícia agiu e conseguiu impedir a invasão, mas alguns alvinegros ainda conseguiram passar. Após o ocorrido, 14 torcedores do Timão foram detidos.

A final da Copa do Brasil disputada no Maracanã vai ter casa cheia. Foram vendidos 54 mil ingressos para a partida desta quarta-feira. A carga destinada aos torcedores do Corinthians foi de 3,8 mil. Por conta da grande presença de público e para evitar invasões, o Flamengo contratou 1.172 seguranças para a final.



As duas equipes se enfrentam a partir das 21h45. O primeiro jogo em São Paulo terminou empatado sem gols e a equipe que vencer será campeã da competição pela quarta vez em sua história.