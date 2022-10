Nanda Marques - Divulgação

Publicado 19/10/2022 16:13

Rio - Musa do Flamengo, Nanda Marques está ansiosa pela partida de amanhã do Rubro-Negro contra o Corinthians pelo segundo jogo da grande final da Copa do Brasil, no Maracanã. Ela conta que mantém um ritual em todas as decisões do time.