Lucas Paquetá deixou o Flamengo em 2018Daniel Castelo Branco

Publicado 19/10/2022 12:17

Rio - Nesta quarta-feira, o Flamengo entra em campo contra o Corinthians, às 21h45, no Maracanã, em busca do título da Copa do Brasil e contará com um torcedor especial. Em entrevista à ESPN, Lucas Paquetá demonstrou apoio ao clube que o revelou para a decisão contra o time paulista e a final da Libertadores, no próximo dia 29, em Guayaquil.

"Sempre tento (ver os jogos do Flamengo). Quando fica muito tarde é que não tem como, tenho que descansar para os treinos. Assim que acordo, eu coloco os melhores momentos e vou assistir. Flamengo continua sendo o clube do meu coração, nunca vai deixar de ser, sou muito grato, é a minha casa. Fui muito feliz com o Flamengo e sou, pois torço bastante. Tomara que a gente possa conquistar esses dois títulos", afirmou o meia do West Ham.

"Vão ser dois jogos bem difíceis. Os times estão em momentos bons, Corinthians retomando a confiança, jogando bem, assisto aos jogos. O Athletico-PR é uma equipe muito organizada, faz excelente trabalho. Não (chega como favorito), final é um jogo à parte, são detalhes. Independentemente se você venceu antes, a final pode tudo acontecer. É o dia, estar mais concentrado. Quem errar menos vai levar os títulos", completou.

Paquetá também falou sobre o técnico Dorival Júnior, que foi seu último treinador no Flamengo, em 2018, e garantiu que sua história no clube carioca ainda não chegou ao fim.

"Fiquei muito feliz dele ter voltado ao Flamengo. Naquele período, a gente mereceu beliscar aquele título, a gente não conseguiu, ele fez um excelente trabalho. Fico feliz de ter voltado. Ele acrescentou muito no meu finalzinho o Flamengo, me gerou muita confiança, falando para eu ir para cima, fazendo o que desse vontade, claro, com responsabilidade. Foi muito importante no meu fim no Flamengo. Mas fim, não, não é o meu fim no Flamengo (risos). Nesse finalzinho de 2018", finalizou.