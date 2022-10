Lula é candidato a presidente do Brasil - Miguel SCHINCARIOL / AFP

Publicado 18/10/2022 21:37 | Atualizado 18/10/2022 21:56

O ex-presidente Lula (PT), que concorre as eleições presidenciais no segundo turno, está confiante na vitória do Corinthians sobre o Flamengo na final da Copa do Brasil. Em entrevista ao "Flow Podcast", nesta terça-feira, o político afirmou que a equipe paulista irá "massacrar" o Rubro-Negro.

"Vou lhe contar uma coisa: o Coringão vai massacrar o Flamengo. A Janja (esposa de Lula) é flamenguista e você vai ver: o Corinthians vai ganhar a Copa do Brasil contra o Flamengo", disse Lula, que é torcedor do Corinthians.

Ainda sobre o tema de futebol, Lula brincou e disse que o Flamengo também pode terminar o ano sem conquistar a Libertadores.

"E se o Flamengo vacilar, vai perder do Athletico e não vai ser nem campeão da Libertadores", completou o político.

Vale lembrar que o jogo da volta da final da Copa do Brasil acontecerá nesta quarta-feira, às 21h45, no Maracanã. Como a partida de ida terminou em 0 a 0, qualquer novo empate forçará a decisão por pênaltis.



Já a decisão da Copa Libertadores está marcada para acontecer no dia 29 de outubro (sábado), às 17h (de Brasília), no Estádio Monumental de Guayaquil.