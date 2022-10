Maracanã é palco de grandes festas da torcida do Flamengo - Paula Reis / Flamengo

Publicado 18/10/2022 16:40

Mais do que a possibilidade de conquistar o título da Copa do Brasil diante de sua torcida, o Flamengo tem outro motivo para celebrar a decisão com o Corinthians ser no Maracanã. Afinal, o Rubro-Negro tem apenas uma derrota para adversários de fora do Rio jogando no estádio em 2022.



Em 28 jogos no Maracanã na atual temporada, o Flamengo conseguiu 20 vitórias e outros cinco empates. Foram apenas três derrotas: uma para o Fortaleza e duas para o Fluminense. O aproveitamento é de 77,3%.



Contra o Corinthians, o Rubro-Negro precisará mais uma vez mostrar força em sua casa. Afinal, após o 0 a 0 em São Paulo, terá que vencer o jogo no Maracanã para ser tetracampeão da Copa do Brasil. Em caso de novo empate, a disputa irá para os pênaltis.



E nesta temporada, o Flamengo já superou os paulistas no Maior do Mundo, na vitória por 1 a 0 que garantiu a vaga na semifinal da Libertadores. Se repetir o placar, já bastará para mais uma conquista e muita festa dos rubro-negros.