Torcida do Flamengo durante treino aberto no Maracanã, em 2018 - Staff Images / Flamengo

Publicado 18/10/2022 18:39

A segunda partida da final da Copa do Brasil, contra o Corinthians, marcará o retorno da Raça Fla às arquibancadas do Maracanã. O BEPE (Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios) já foi notificado e a torcida organizada do Flamengo está liberada para acessar o estádio com materiais e, inclusive, prepara uma "festa".



A informação foi confirmada pelo LANCE! junto ao BEPE, que recebeu a liberação apenas da Raça Fla - torcida organizada ausente dos estádios desde dezembro de 2018, punida por "episódios de briga e violência envolvendo a torcida nos jogos contra Palmeiras, no Maracanã, e São Paulo X Flamengo, no Morumbi", naquele ano.



O BEPE foi notificado da decisão pelo Ministério Público do Rio de Janeiro.

LEI DA ANISTIA APROVADA PELA ALERJ



Em setembro, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou o retorno das torcidas organizadas aos eventos esportivos. No encontro com representantes do MP, estarão Polícia Militar, Defensoria Pública, Legislativo, OAB e as torcidas. As organizadas de Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo estiveram presentes na reunião da Alerj e pediram por anistia