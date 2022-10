Diego Ribas - Marcelo Cortes/C.R. Flamengo

Publicado 18/10/2022 13:07

Rio - Com a suspensão de João Gomes, que levou terceiro cartão amarelo, Arturo Vidal será titular na final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, contra o Corinthians, no Maracanã. No entanto, por conta de sua condição física, o chileno de 35 anos dificilmente conseguirá ficar em campo por 90 minutos.

Caso Vidal precise ser substituído na decisão, a tendência é que Dorival Júnior não opte por Diego Ribas. De acordo com o jornalista Mauro Cezar Pereira, o treinador deve abrir mão de ter o camisa 10 na final e trabalha com os jovens Victor Hugo e Matheus França, ambos de 18 anos, como opções para colocar em campo, caso o camisa 32 não aguente o tempo todo. A decisão entre os dois será tomada de acordo com as circunstâncias da partida.

No jogo de ida da final da Copa do Brasil, na Neo Química Arena, Flamengo e Corinthians empataram em 0 a 0. Nesta quarta-feira, quem vencer leva para casa o troféu. Em caso de empate, a disputa será nos pênaltis.