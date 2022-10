Oscar vira alvo do Flamengo - Foto: Divulgação/AFP

Publicado 16/10/2022 17:27

Rio - O apoiador Oscar, de 31 anos, esteve perto de acertar com o Flamengo para a temporada atual, porém, o Shanghai Port, da China, não liberou. O jogador está no Brasil para resolver algumas questões e o clube carioca ainda alimenta uma esperança de contar com o meia em 2023. Sincero, o apoiador afirmou que o acerto não é tão simples.

"Tô de férias agora. A previsão é voltar pra China em janeiro. Mas chance tem, sempre tem chances. De 0 a 10? De ir pro Flamengo agora? Difícil, hein. Não sei (risos). Preciso falar com os "chinocas" lá", afirmou em entrevista ao podcast "Camisa 21".

Revelado pelo São Paulo, Oscar se destacou no futebol brasileiro pelo Internacional. Após defender o Chelsea por cinco temporadas, o meia acertou com o Shanghai Port, da China, em 2017. O brasileiro tem contrato com o clube chinês até o fim de 2024.