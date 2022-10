Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo - Alexandre Vidal/C.R. Flamengo

Marcos Braz, vice-presidente de futebol do FlamengoAlexandre Vidal/C.R. Flamengo

Publicado 16/10/2022 14:30

Rio - O vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, comentou a pressão que os dirigentes do Corinthians tem feito em relação a arbitragem do jogo de volta da final da Copa do Brasil. Apesar de minimizar qualquer tipo de conflito entre as diretorias, Braz criticou a postura dos paulistas.

"A pressão que o Corinthians faz não em cima do Flamengo. A pressão que o Corinthians faz é em cima do órgãos que fazem a competição (Copa do Brasil). Não tem nenhum tipo de problema entre uma diretoria ou outra. É uma situação pontual, que não deixa de ser grave, pela importância do jogo. Não tem nenhuma criança aqui, a gente está disputando um título nacional, que envolve premiação, e eu não tenho nenhuma preocupação com premiação. Preocupação é com o título em si, que está em disputa", afirmou após a vitória do Flamengo sobre o Atlético-MG no Maracanã.

O Corinthians reclamou bastante de uma suposta penalidade por um toque de mão de Léo Pereira, zagueiro do Flamengo, dentro da área. Braz afirmou que o clube carioca está atento e ressaltou a confiança na CBF.

"Preocupação com o trio de arbitragem, em vir para cá (RJ) altamente pressionado, com medo. Mas, é o que falei, eu confio na CBF e confio, muito mais, no presidente de arbitragem que fez um excelente e um bom trabalho", finalizou.