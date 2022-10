Gabigol (E), Dorival (C) e Arrascaeta (D) - Gilvan de Souza

Publicado 16/10/2022 18:35 | Atualizado 16/10/2022 18:40

Rio - Vivendo o desgaste de uma reta final de temporada e ainda provavelmente presente na Copa do Mundo de 2022, o meia Giorgian Arrascaeta é uma das principais preocupações para os torcedores do Flamengo. Em entrevista coletiva após a vitória sobre o Atlético-MG, o técnico Dorival afirmou que o uruguaio estará em condições melhores na próxima quarta-feira, quando o Rubro-Negro decide a Copa do Brasil contra o Corinthians, no Maracanã.

"Com relação ao Arrascaeta ele vai estar muito bem, ainda melhor que no jogo anterior. Trabalho é grande e acredito que vai estar na melhor condição para nos ajudar", afirmou o treinador.

Na partida contra o Atlético-MG, o uruguaio, assim como os outros titulares do Flamengo, foi poupado. Arrascaeta, de 28 anos, vem sofrendo dores no púbis e por conta disso vem passando por um planejamento para estar em campo nas partidas mais importantes e também para poder disputar a Copa.

Um dos destaques do Flamengo desde 2019, Arrascaeta entrou em campo nesta temporada em 59 partidas, marcou 12 gols e deu 19 assistências.