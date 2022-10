Everton Cebolinha - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 17/10/2022 12:45

Rio - O atacante Everton Cebolinha, de 26 anos, foi o principal investimento do Flamengo na temporada. O jogador estava no Benfica e foi alvo do Rubro-Negro desde o começo da temporada. No entanto, o reforço jamais se firmou como titular e tem números bastante tímidos. Autor do gol da vitória da equipe alternativa do Rubro-Negro contra o Atlético-MG, o atacante espera que a partida seja um marco de um novo começo no clube carioca.

Everton Cebolinha viveu seu melhor momento no Grêmio de 2017 a 2020. Vendido ao Benfica, o atacante, que fazia parte do grupo de Tite na seleção brasileira, perdeu o espaço. Na metade da temporada de 2022, o Flamengo fez um grande esforço e fechou sua contratação. O clube carioca desembolsou inicialmente 13,5 milhões de euros (algo em torno de R$ 70 milhões), mas a operação completa pode chegar na casa dos 16 milhões de euros (cerca de R$ 82 milhões) por conta das metas.

Ao chegar no Flamengo, o jogador era apontado para ser titular, principalmente por conta da lesão de Bruno Henrique, que só retorna no ano que vem. Porém, o grande momento de Pedro, que passou a fazer dupla de ataque com Gabigol, e as atuações irregulares de Everton fizeram com que o ex-jogador do Benfica não conseguisse conquistar a posição e ficasse como opção no banco de reservas de Dorival Júnior.

O gol contra o Atlético-MG foi apenas o segundo de Cebolinha no Flamengo. Anteriormente, ele havia balançado as redes contra o São Paulo, no Morumbi, pela Copa do Brasil. No total, o atacante entrou em campo em 23 jogos e deu três assistências. Agora, o jogador, de 26 anos, deseja viver um novo momento com a camisa rubro-negra.