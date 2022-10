Treino aberto do Corinthians antes da final da Copa do Brasil - Foto: Rodrigo Coca / Ag. Corinthians

Treino aberto do Corinthians antes da final da Copa do BrasilFoto: Rodrigo Coca / Ag. Corinthians

Publicado 17/10/2022 18:37

Nesta segunda-feira, a dois dias da final da Copa do Brasil, o Corinthians realizou um treino aberto para os torcedores na Neo Química Arena. De acordo com o clube, 27.026 pessoas estiveram no local para apoiar o time.

Durante o treino, o técnico Vítor Pereira armou uma atividade de campo reduzido, mas não montou o time titular para a decisão. Ainda assim, a expectativa é de que ele repita escalação do jogo de ida.

Dessa forma, um provável Corinthians tem: Cássio; Fagner, Balbuena, Gil e Fábio Santos; Du Queiroz, Fausto Vera e Renato Augusto; Adson, Róger Guedes e Yuri Alberto.

Ao fim do treinamento, os jogadores deram uma volta ao redor do campo para cumprimentar os torcedores que estavam no estádio. Confira na imagem abaixo:

Em tempo: Flamengo e Corinthians se enfrentam no Maracanã, às 21h45, pelo jogo da volta da final da Copa do Brasil. A partida de ida terminou em 0 a 0. Dessa forma, qualquer novo empate forçará a decisão por pênaltis.