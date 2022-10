Daniel Cabral - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 16/10/2022 14:08

Rio - Uma triste notícia para os torcedores do Flamengo. O meia Daniel Cabral, de apenas 20 anos, sofreu uma lesão no no ligamento cruzado anterior e no canto posterolateral do joelho direito. De acordo com informações do próprio clube carioca, o jovem terá que passar por uma operação e sua previsão de retorno ao futebol é de oito a dez meses.

"O atleta Daniel Cabral realizou exames neste domingo (16). As análises constataram lesão no ligamento cruzado anterior e no canto posterolateral do joelho direito. A cirurgia será realizada nos próximos dias e o prazo de recuperação está estimado entre 8 e 10 meses", divulgou o Flamengo no Instagram.

Daniel entrou aos 41 minutos do segundo tempo na partida contra o Atlético-MG, no último sábado. Ele ficou apenas sete minutos em campo e acabou se lesionando. Foi apenas a sua segunda partida como profissional pelo Flamengo. Após o confronto, o atleta saiu do Maracanã imobilizado e com auxílio de muleta.