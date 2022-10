Dorival Junior destacou qualidade da equipe reserva e dos jovens do Flamengo - Foto: Paula Reis/Flamengo

Dorival Junior destacou qualidade da equipe reserva e dos jovens do FlamengoFoto: Paula Reis/Flamengo

Publicado 16/10/2022 11:11

Rio - O Flamengo venceu o Atlético-MG por 1 a 0, na noite deste sábado, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Com o time reserva e repleto de jovens da base, Dorival Junior elogiou o desempenho da equipe. Em coletiva de imprensa, ele destacou alguns nomes que podem ajudar o Rubro-Negro na decisão da Copa do Brasil contra o Corinthians, na próxima quarta-feira.

"Fico feliz com a forma que a atuamos. Jogo que mostra que o elenco é qualificado e forte. Enfrentando problemas, mas superando a tudo e fazendo uma partida de muita qualidade" disse e completou:

"Esses jogadores têm participado diretamente da maioria dos jogos, e sempre jogando bem, em alto nível. Hoje o Fabrício foi muito bem, João Gomes, Victor Hugo, o Matheuzinho em uma função que nunca tinha atuado, o Everton Cebolinha da mesma forma, além dos demais que contribuíram muito para o encaixe que tivemos", pontuou.

Sem contar com as peças titulares, que estão em preparação para o jogo de quarta, o técnico montou um time com quatro jogadores formados na base, e acionou mais quatro durante a partida. Ao todo foram oito jovens em campo. Entre os titulares estavam João Gomes, Matheus França, Matheuzinho e Victor Hugo. Entraram depois Daniel Cabral, Igor Jesus, Matheus Lima e Werton.

Sobre a grande final da Copa do Brasil, o que preocupa o Flamengo são as questões físicas de Arrascaeta. O meia trata uma pubalgia e está sob observação do Departamento Médico. Porém, o treinador Dorival Junior acredita que vai poder contar com o uruguaio para a decisão.

"Com relação ao Arrascaeta ele vai estar muito bem, ainda melhor que no jogo anterior. Trabalho é grande e acredito que vai estar na melhor condição para nos ajudar", concluiu.