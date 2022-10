Hulk - Pedro Souza / Atlético

Publicado 16/10/2022 16:28

Rio - O atacante Hulk, do Atlético-MG, ficou na bronca com a arbitragem após a derrota para o Flamengo, no Maracanã. O jogador reclamou de um suposto pênalti ignorado em favor do clube mineiro. O vice-presidente Geral e Jurídico do clube carioca, Rodrigo Dunshee, rebateu a reclamação do veterano.

"Hulk sendo Hulk, o mesmo blá-blá-blá de sempre. Não jogou nada e aí tapar o sol com a peneira é a última cartada", escreveu o dirigente nas redes sociais.

O atacante do Atlético-MG foi bastante hostilizado por torcedores do Flamengo no Maracanã. No momento da sua substituição, o atacante provocou os rubro-negros. Após o jogo, o veterano falou sobre o ocorrido.

"Podem me xingar, podem tentar me tirar o foco. Mas, modéstia à parte, eles fazem isso porque eu sou o Hulk. É situação de jogo. Mas o mais importante é não faltar com respeito. Nunca faltei ao respeito com qualquer torcida. Não vai ser hoje. Mas não tenho nada contra a torcida do Flamengo. Faz parte do futebol", concluiu.