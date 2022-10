David Luiz - Marcelo Cortes / Flamengo

David LuizMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 18/10/2022 09:30 | Atualizado 18/10/2022 09:42

Rio - Na próxima quarta-feira, o Flamengo terá a oportunidade de voltar a conquistar um título nacional. A atual geração rubro-negra tem se acostumado a conquistar títulos, porém, algumas estrelas elenco de 2022 ainda não sentiram o gostinho de colocar uma faixa no peito pelo clube carioca. Um deles chegou no Flamengo no ano passado, David Luiz. Principais contratações para 2022, Everton Cebolinha e Arturo Vidal também sonham com a vitória sobre o Corinthians para poderem dar a sua primeira volta olímpica pelo Mengão.

Antes de ir para o Flamengo em 2021, David Luiz construiu uma carreira sólida na Europa. Com passagens por Benfica, de Portugal, Paris Saint-Germain, e pelos ingleses Chelsea e Arsenal, o zagueiro soma 21 títulos europeus, incluindo a Liga dos Campeões de 2012 pelos Blues. Além disso, o defensor venceu a Copa das Confederações em 2013 com a seleção brasileira. Agora, aos 35 anos, o jogador quer completar sua estante com um troféu vencido no Rubro-Negro.

Desde que chegou ao clube carioca, David Luiz viu três oportunidades virarem vices: a Libertadores de 2021, vencida pelo Palmeiras, a Supercopa do Brasil de 2022, derrotado nos pênaltis pelo Atlético-MG, e o Campeonato Carioca de 2022, que perdeu para o Fluminense. Contudo, sem pensar em frustrações, o defensor, que é um dos pilares do time carioca na temporada, mira no título e em marcar seu primeiro gol com a camisa rubro-negra. Com uma bola na trave no jogo de ida da final da Copa do Brasil, na volta ele sonha em acertar as redes.

Outra estrela que deseja conquistar seu primeiro troféu com a camisa rubro-negra é Everton Cebolinha. Campeão da Copa do Brasil, em 2016, e da Libertadores, em 2017, pelo Grêmio, o atacante chegou ao Flamengo como uma das principais contratações da segunda janela de transferências de 2022 pelas suas boas atuações no time gaúcho. Entre os anos de 2016 e metade de 2020, quando atuou em 233 jogos, ele marcou 62 gols e deu 24 assistências. Depois, também fez valer sua passagem pelo Benfica, onde, ao todo, marcou 18 vezes e deu 11 passes para gols.

Ao todo com a camisa do Flamengo, Cebolinha atuou em 23 partidas, fez dois gols e deu três assistências. Já familiarizado com a equipe comandada por Dorival Júnior, o grande desejo do atacante é conquistar títulos pelo clube carioca, assim como falou em sua apresentação no clube, no dia 7 de julho. "Quero ter um ciclo vitorioso. Já joguei contra e sei da dificuldade, agora quero experimentar a favor", celebrou na época.

Mais um nome de peso vindo na última janela, Arturo Vidal também tem uma carreira rica de títulos na Europa e, para ele, falta, pelo menos um, do Flamengo. Além de ter uma boa formação no Colo Colo, do Chile, e ter vencido três títulos pelo clube, o volante foi campeão pelo Bayern de Munique, pelo Barcelona, e pelas italianas Juventus e Inter de Milão. No total, são 23 troféus em sua vida profissional.

Nesta quarta-feira, o chileno terá uma chance de ajudar seus companheiros como titular. Com a suspensão de João Gomes pelo terceiro cartão amarelo, o volante atuará ao lado de Thiago Maia e, participará efetivamente da tentativa de seu primeiro título rubro-negro, clube que demonstrou amor antes mesmo de ser contratado. "Um sonho que tive por toda a minha vida. Agora sou Mengão", publicou em suas redes sociais na época de seu anúncio pelo time carioca.

Ainda, outros nomes que fazem parte do atual elenco também podem conquistar um título pela primeira vez vestindo a camisa do Flamengo: Santos, Marinho, Pablo, Erick Pulgar, Varela, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas.

*Estagiária sob supervisão de Pedro Logato