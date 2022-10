Zico - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 18/10/2022 13:46

O apresentador Benjamin Back exaltou Zico, maior ídolo da história do Flamengo, durante programa Arena SBT, realizado nesta segunda-feira. Para o jornalista, o antigo camisa 10 do Flamengo está no mesmo patamar do argentino Lionel Messi, ganhador de sete bolas de ouro.



No programa, Benja estava realizando o quadro "Quem é o maior?", no qual os comentaristas comparam grandes jogadores em uma disputa no modelo mata-mata.

A dinâmica desta segunda destacou grandes jogadores da história de Flamengo e Corinthians, que fazem final da Copa do Brasil na próxima quarta-feira, no Maracanã.

Com o desenrolar das votações, chegou a vez dos comentaristas escolherem o melhor entre Zico e Ronaldo Fenômeno. No decorrer da votação, Benja falou sobre o ídolo do Flamengo.

"O auge do Zico foi quando ele começou e quando ele parou. Vou falar uma coisa para vocês e não estou exagerando. O Zico está no mesmo patamar do Messi. Quem viu o Zico jogar e vê o Messi, não tem diferença", ressaltou o apresentador.

Benja não esconde que é alvinegro, mas Zico é o seu grande ídolo no futebol. Recentemente, o antigo camisa 10 da Gávea foi eleito o 14º melhor jogador de todos os tempos pela revista "FourFourTwo". Messi ficou com o primeiro lugar, à frente de Maradona, Cristiano Ronaldo e Pelé, em quarto lugar.