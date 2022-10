Denílson - Foto: Reprodução

DenílsonFoto: Reprodução

Publicado 18/10/2022 17:20

Rio - Renata Fan e Denílson projetam duelo bastante equilibrado na final da Copa do Brasil entre Flamengo e Corinthians. No Jogo Aberto, programa esportivo da Band, os dois comentaram sobre as expectativas para o grande jogo e as chances das duas equipes. A decisão ocorre nesta quarta-feira, às 21h45, no Maracanã.



Apesar do Timão não ganhar fora de casa há quase três meses - o último triunfo ocorreu no dia 24 de julho, contra o Atlético-MG, no Mineirão -, Denílson ressaltou que o objetivo está sendo parcialmente cumprido.



"Um dos objetivos do Corinthians era chegar vivo no Maracanã. Todo mundo falava do favoritismo do Flamengo, que não se tornou realidade porque não venceu o jogo, e agora tudo pode acontecer. O Corinthians é um time equilibrado", analisou o comentarista.



Renata Fan destacou o favoritismo do Rubro-Negro e discorreu sobre a ausência de João Gomes, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.



"Mesmo sem o João Gomes, o Vidal é um jogador comprometido (...) É um cara muito diferente", disse Renata.



"Jogador diferente e não diminui em nada o favoritismo do Flamengo com a ausência do João Gomes. Perde um pouquinho na intensidade de marcação, o Vidal tem a mesma intensidade, mas ele consegue entregar bem com a qualidade de passe e com a inteligência que tem no meio-campo e vai ajudar muito nessa construção", acrescentou Denílson.



Flamengo e Corinthians se enfrentam na final da Copa do Brasil na próxima quarta-feira, no Maracanã, às 21h45. Quem vencer se sagra tetracampeão da competição. Todos os ingressos foram vendidos.