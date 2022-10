Everton Cebolinha - Marcelo Cortes / Flamengo

Rio - Principal investimento do Flamengo para a temporada de 2022, Everton Cebolinha ainda tenta justificar o valor desembolsado pelo Rubro-Negro. Opção no banco de reservas, o atacante abordou sua relação com Dorival Júnior. O ex-atacante do Benfica disse que tem evoluído graças ao trabalho do técnico.

"Tive uma conversa com ele, ele pediu para que eu não fugisse as minhas características e me deu muita confiança. Tenho observado uma grande evolução na parte tática com ele. É um treinador que ajuda muito nesse sentido", afirmou Everton Cebolinha em entrevista à Fla TV.

Everton Cebolinha viveu seu melhor momento no Grêmio de 2017 a 2020. Vendido ao Benfica, o atacante, que fazia parte do grupo de Tite na seleção brasileira, perdeu o espaço. Na metade da temporada de 2022, o Flamengo fez um grande esforço e fechou sua contratação. O clube carioca desembolsou inicialmente 13,5 milhões de euros (algo em torno de R$ 70 milhões), mas a operação completa pode chegar na casa dos 16 milhões de euros (cerca de R$ 82 milhões) por conta das metas.

O jogador falou sobre como foi o período de adaptação na chegada ao clube carioca e projetou um futuro melhor com a camisa do Flamengo. Até o momento, Cebolinha entrou em campo em 23 jogos, fez dois gols e deu três assistências. Ele tem contrato com o Rubro-Negro até o fim de 2026.

"Eu me lesionei no fim da temporada passada e depois tive férias. Então cheguei aqui com uns 50 dias parado. Então comecei a trabalhar para tentar chegar a melhor forma possível no menor tempo. Estou me sentindo em casa e sinto que a partir de agora será só alegria aqui no Flamengo", disse.