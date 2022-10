Final da Copa do Brasil terá grande festa - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 19/10/2022 09:40

Rio - Assim como no primeiro jogo, na Neo Química Arena, a final da Copa do Brasil entre Flamengo e Corinthians, nesta quarta-feira, no Maracanã, contará com uma grande festa antes de a bola rolar. A CBF uma grande festa para o pré-jogo da decisão.

Segundo informações do site "GE", o evento terá início às 21h20, assim que as equipes deixarem o campo após o aquecimento. Os refletores do Maracanã se apagarão e luzes de led iluminarão as linhas do gramado.

Às 21h29, Adílio e Edílson, ídolos de Flamengo e Corinthians, respectivamente, entrarão em campo com a taça da Copa do Brasil. Eles repetirão a cerimônia que foi feita por Juan e Vampeta na última semana.

Em seguida, bandeiras dos 26 estados e do Distrito Federal aparecerão no gramado e os refletores voltarão a ser acesos. Por fim, às 21h36, quando os jogadores entrarem em campo, haverá fogos de artifício e mais um show de luzes.