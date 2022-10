Hernane Brocador foi o grande destaque do Flamengo em 2013 - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 19/10/2022 09:00

O grande dia chegou, Nação! O Flamengo decide o título da Copa do Brasil de 2022 contra o Corinthians, nesta quarta-feira (19), às 21h30, no Maracanã, e pode conquistar o único troféu nacional que falta para uma das gerações mais vitoriosas da história do clube. Desde 2019, esta será a 12ª final de Gabigol, Arrascaeta e cia, que levaram a melhor em nove oportunidades



Tricampeões da Copa do Brasil, Flamengo ou Corinthians encerará um longo jejum. O clube paulista, que foi vice em 2018, não conquista a competição desde 2009. Já o Rubro-Negro, vice em 2017, não vence desde 2013. Na época, o time tinha como destaque o atacante Hernane Brocador, artilheiro e craque do torneio, e autor do gol do título na decisão contra o Athletico-PR, no Maracanã.

"A sensação de marcar um gol no Maracanã lotado é inexplicável. Marquei na maioria dos jogos e na final não foi diferente. Sempre falo que tinha que ter o gol do Brocador naquela final. Tive o privilégio de fazer história num clube como o Flamengo", disse o Brocador em entrevista ao Jornal O Dia.

O título de 2013 marcou uma geração responsável pelo início da reconstrução do Flamengo. Foi um ano conturbado e com uma campanha modesta no Brasileirão, mas que terminou com saldo positivo pelo título da Copa do Brasil. Se atualmente o Rubro-Negro é uma potência dentro e fora de campo, os primeiros passos foram dados com o time liderado pelo Brocador.

"É muito gratificante saber que fiz parte do início de tudo isso que o Flamengo vive hoje. Tudo começou ali (em 2013). Às vezes encontro torcedor na rua e sempre comentam comigo que eu fazia muitos gols numa época que o clube tava começando a se reestruturar. Fico muito feliz de saber que fiz parte do começo, que conquistei títulos e sou reconhecido como ídolo", afirmou.

Assim como em 2013, o Flamengo terá a oportunidade de decidir o título no Maracanã, diante da própria torcida. Hernane Brocador apontou o Rubro-Negro como favorito ao título justamente por ter o apoio da Nação na finalíssima, mas ressaltou a qualidade do Corinthians e espera um jogo duro, assim como na partida de ida, na Neo Química Arena.

"São duas grandes equipes e dois dos maiores clubes do Brasil. O Corinthians tem tradição e qualidades individuais, mas não tem as mesmas reposições do Flamengo. Sabemos da força do Flamengo no Maracanã, então está em vantagem, sim. No primeiro jogo, o Corinthians marcou forte e creio que fará isso de novo, mas o Flamengo é forte no Maracanã e dificilmente vai ficar sem fazer gol", destacou.

Hernane Brocador, de 36 anos, defendeu o Flamengo entre 2013 e 2014. Ele marcou 45 gols em 87 jogos, e foi campeão e artilheiro da Copa do Brasil de 2013, além de campeão carioca em 2014 e artilheiro do estadual em 2013. Ele é o sétimo maior goleador do clube no século e o quarto maior da década (neste último superado apenas por Gabigol, Bruno Henrique e Pedro).