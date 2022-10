Arturo Vidal será titular no segundo jogo da final da Copa do Brasil - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 19/10/2022 10:00

Rio - A final da Copa do Brasil entre Flamengo e Corinthians, nesta quarta-feira, às 21h45, no Maracanã, será especial para Arturo Vidal. Por conta da suspensão de João Gomes, o chileno será titular na decisão e fará sua partida mais importante desde que chegou ao Rubro-Negro.

Contratação mais impactante da última janela de transferências, Vidal acabou ficando no "fim da fila" assim que chegou ao Flamengo. Como a dupla de volantes formada por Thiago Maia e João Gomes faz grande temporada, Dorival Júnior optou por colocar o chileno no time B, utilizado para disputa do Brasileiro, mesmo com seu currículo vitorioso na Europa. Apesar disso, o volante é acionado frequentemente pelo treinador nas partidas da Copa do Brasil e da Libertadores.

Desde que chegou ao Flamengo, Vidal só atuou com o time principal por mais de 45 minutos em uma oportunidade. Ele substituiu Thiago Maia no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Athletico-PR, quando o volante titular cumpriu suspensão, e atuou por 83 minutos. O camisa 32 também foi utilizado na maior parte do tempo no segundo jogo da semifinal da Libertadores, contra o Vélez, mas a equipe foi a campo sem alguns titulares por conta da ampla vantagem construída no primeiro jogo, quando o Rubro-Negro venceu por 4 a 0.

Após o jogo de ida na última semana, na Neo Química Arena, Thiago Maia comentou sobre a expectativa para formar dupla com Vidal no duelo do Maracanã.

"O João Gomes é um cara com quem venho jogando há uns meses, é um craque que ajuda muito ali na marcação, mas a gente está falando do Vidal. Um cara que já foi campeão de várias coisas, a gente fala que ele é europeu (risos). Fico feliz também se for o Vidal porque sei que vou aprender muito com ele pela experiência e pela bagagem que ele tem nas costas", afirmou.

Por conta da questão física, a comissão técnica sabe que Vidal dificilmente conseguirá atuar os 90 minutos da decisão e deverá ser substituído no segundo tempo. Desde que chegou ao Flamengo, o volante de 35 anos conseguiu atuar em uma partida completa apenas uma vez.