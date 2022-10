Dorival Junior - Marcelo Cortes / Flamengo - Marcelo Cortes/Flamengo

Dorival Junior - Marcelo Cortes / FlamengoMarcelo Cortes/Flamengo

Publicado 19/10/2022 15:36

O Flamengo contará com praticamente todo seu elenco para o segundo e decisivo jogo na final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (19), contra o Corinthians.

O único desfalque fica por conta do volante João Gomes, que acabou levando o terceiro cartão amarelo no primeiro jogo, na Neo Química Arena, e acabou ficando de fora da decisão. A tendência é que o chileno Arturo Vidal seja o substituto do jovem rubro-negro.

Confira a lista de relacionados do Flamengo para a partida: