Rodolfo Landim - Paula Reis / Flamengo

Rodolfo LandimPaula Reis / Flamengo

Publicado 19/10/2022 17:50

Rio - Um dos destaques da Ponte Preta na temporada, o volante Wallison, de 25 anos, está na mira de grandes clubes do futebol brasileiro. De acordo com o agente do jogador, Carlinhos Mineiro, o Flamengo estaria levando vantagem em relação aos concorrentes pela contratação do jogador.

Wallisson Divulgação / Ponte Preta

"O Flamengo é o que está mais avançado por ele", afirmou o empresário em entrevista à Revista Colorada. Além do Rubro-Negro, o Corinthians, Atlético-MG, Athletico e Internacional teriam interesse na contratação do volante do clube de Campinas.

Wallisson foi contratado pela Ponte após se destacar pelo Athletic, no Campeonato Mineiro. O seu contrato com o clube paulista vai até o final de 2027. De acordo com o jornalista Jorge Nicola, o Flamengo já teria feito até uma proposta de R$ 19 milhões por 100% dos direitos econômicos do volante.

Pelo clube de Campinas, Wallison entrou em campo em 27 jogos no ano e fez cinco gols. Antes de defender o Athletic e a Macaca, o volante passou por diversos clubes pequenos do Brasil, um deles foi o Volta Redonda, do interior do Rio.