19/10/2022

Rio - Herói do título da Copa do Brasil de 2013, Hernane Brocador está no Maracanã para assistir à final entre Flamengo e Corinthians. Pela primeira vez como torcedor em um jogo do ex-clube no estádio, ele crava vitória rubro-negra por 2 a 0, e aposta em quem irá "brocar" nesta quarta-feira.

"Eu apostei em um 2 a 0, porque a gente sabe da força do Flamengo, dos torcedores, é um time de muita qualidade, que joga muito para frente. Mas do outro lado tem uma equipe muito qualificada que é o Corinthians, mas acho que o fator casa faz a diferença. Sobre os autores dos gols vou de Gabigol e Pedro. Acho que o Pedro é o melhor centroavante que temos no Brasil e acredito que ele merece uma vaga na Copa do Mundo", afirmou o atacante, que disputou a temporada de 2022 pelo Brasiliense.

Ao chegar ao Maracanã, Hernane voltou a receber o carinho da torcida do Flamengo. O reencontro é especial para o atacante, que da última vez que esteve no estádio em uma partida do Rubro-Negro foi para jogar contra.

"Eu voltei para enfrentar o Flamengo, quando eu estava no Sport, mas para assistir o Flamengo é a primeira vez. É uma sensação muito boa, de estar aqui de volta, no Maracanã, fui muito feliz aqui e um local de muitas alegrias para a torcida do Flamengo", recordou.

Na decisão de 2013, Hernane foi o autor dos dois gols que deram a vitória sobre o Athletico-PR, o que garantiu o terceiro título da Copa do Brasil do Flamengo.

"Não esperava que seria assim (carinho da torcida), eu me emocionei um pouco, lembrei a final de 2013, quando minha família toda estava aqui e mais de 70 mil torcedores compareceram. Fora do estádio estava uma loucura. É uma coisa muito boa poder relembrar esses momentos muitos bons pelo Flamengo", completou.