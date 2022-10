Rodolfo Landim, presidente do Flamengo - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 19/10/2022 18:15

A poucas horas da final da Copa do Brasil, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, mandou uma mensagem para a Nação. Em vídeo divulgado nas redes sociais do Rubro-Negro, o mandatário pediu a todos que estarão no Maracanã a fazerem "uma grande festa" e que tudo "transcorra com muita paz".

"Hoje, nós vamos estar assistindo a final da Copa do Brasil. Eu tenho certeza que vai ser uma festa muito bonita, um jogo eletrizante, com duas das grandes equipes brasileiras. Queria convidar a todos que estarão presentes no estádio a fazerem desse jogo uma grande festa, uma festa muito bonita e que transcorra com muita paz. Quem ganhe, mais do que tudo, seja o futebol brasileiro", disse Landim.

O presidente Rodolfo Landim mandou um recado para a Nação antes da final da Copa do Brasil. #CRF #VamosFlamengo pic.twitter.com/P9ICVFAyHU — Flamengo (@Flamengo) October 19, 2022

Em tempo: Flamengo e Corinthians se enfrentarão no Maracanã, às 21h45, pelo jogo da volta da final da Copa do Brasil. O confronto de ida, vale lembrar, terminou em 0 a 0. Dessa forma, qualquer novo empate forçará a decisão por pênaltis.