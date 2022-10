Ônibus com torcedores do Corinthians foi atacado ao chegar no Rio de Janeiro para a final da Copa do Brasil - Reprodução/SporTV

Publicado 19/10/2022 19:22 | Atualizado 19/10/2022 19:24

Diversos ônibus que trouxeram torcedores do Corinthians para a final da Copa do Brasil foram apedrejados quando chegavam ao Rio de Janeiro. A informação é do site "GE".

Cerca de 24 ônibus chegaram ao Rio de Janeiro com os torcedores, que foram levados diretamente ao Maracanã. Felizmente, não houve quaisquer registros de feridos por causa do ataque, que ocorreu no bairro de Benfica, na zona norte.

O comboio de torcedores corintianos foi escoltado pela Polícia Rodoviária Federal desde o quilômetro 237 da Rodovia Presidente Dutra, mas a escolta não impediu o ataque. Os agressores não foram identificados até o momento.

Flamengo e Corinthians disputam nesta quarta-feira (19), no Maracanã, o segundo jogo da final da Copa do Brasil. Na primeira mão, em São Paulo, os times ficaram no empate por 0 a 0.