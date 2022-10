Flamengo conquistou título em 2013 - Gilvan de Souza / Flamengo

Flamengo conquistou título em 2013Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 20/10/2022 00:05 | Atualizado 20/10/2022 00:49

Rio - Após superar o Corinthians na decisão da Copa do Brasil, o Flamengo conquistou a competição pela quarta vez na história. Com a conquista, o Rubro-Negro só está atrás de Cruzeiro e Grêmio como os maiores vencedores do torneio. Uma história gloriosa que começou nos anos de 1990 e gerou conquistas para o clube carioca em várias décadas diferente.

Há 32 anos, foi campeão pela primeira vez, em 1990, logo na segunda edição da Copa do Brasil. O Rubro-Negro eliminou Capelense-AL, Taguatinga-DF, Bahia e Náutico até chegar à decisão e enfrentar o Goiás. No primeiro jogo, em Juiz de Fora, vitória por 1 a 0, gol do zagueiro Fernando. Já em Goiânia, o empate em 0 a 0, garantiu o troféu para Flamengo, que tinha Júnior, Djalminha, Zinho e Renato Gaúcho entre os titulares.





Depois de 16 anos, o Flamengo voltou a conquistar a Copa do Brasil e em grande estilo, batendo o Vasco na decisão, com um placar agregado de 3 a 0. Até chegar à final, o Rubro-Negro passou por ASA-AL, ABC-RN, Guarani, Atlético-MG, com direito a goleada no Maracanã por 4 a 1, e Ipatinga-MG. No confronto decisivo, o Flamengo venceu os dois jogos. No primeiro, 2 a 0, gols de Obina e Luizão. Já no segundo, vitória por 1 a 0, gol de Juan, consagrando um time que contava também com Léo Moura, Renato Abreu e Renato Augusto.



Em 2013, a conquista mais inesperada. O Flamengo estava desacreditado, mas foi crescendo conforme foi avançando na competição. Eliminou Remo-PA, Campinense-PB e ASA-AL para chegar nas oitavas de final. Nesta fase, enfrentou o Cruzeiro, franco favorito. Após perder o primeiro jogo por 2 a 1, no Mineirão, o Rubro-Negro venceu no Maracanã, por 1 a 0, obtendo a classificação no gol marcado como visitante.



Nas quartas, o Flamengo eliminou o Botafogo, de Seedorf, com uma goleada por 4 a 0. Na semifinal, despachou o Goiás, do gordinho Walter. Na decisão contra o Athletico-PR, empatou o primeiro jogo em 1 a 1, e venceu a grande final por 2 a 0, gols de Elias e Hernane Brocador, que terminou como artilheiro da competição, com 8 gols.