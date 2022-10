Arrascaeta decide contra o São Paulo e classifica Flamengo para a final - Gilvan de Souza / Flamengo

Arrascaeta decide contra o São Paulo e classifica Flamengo para a finalGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 20/10/2022 00:07 | Atualizado 20/10/2022 00:50

Rio - Para conquistar o quarto título da Copa do Brasil de sua história, o Flamengo teve um caminho recheado de grandes confrontos do futebol brasileiro. Além de superar o Corinthians na grande final, foi preciso passar por Athletico-PR, São Paulo e Atlético-MG, além do modesto Altos, do Piauí.

Por também participar da Libertadores, o Rubro-Negro entrou apenas na terceira fase da Copa do Brasil. Ainda sob o comando de Paulo Sousa, o time venceu de virada por 2 a 1, fora de casa, e no Rio por 2 a 0 sem muito brilho.

O confronto pelas oitavas de final foi o mais desafiador da campanha. Afinal, o Flamengo estava mal e tinha acabado de trocar de técnico. Já com Dorival Júnior, o confronto no Mineirão com o Atlético-MG poderia já ter eliminado o time, que buscou forças para fazer um gol decisivo com Lázaro, aos 35 do segundo tempo, na derrota por 2 a 1. Esse jogo foi considerado o divisor de água na temporada e deu confiança para o Rubro-Negro buscar a classificação no Maracanã, com um 2 a 0 incontestável.Nas quartas de final, o empate em 0 a 0 no Rio trouxe dificuldades contra um Athletico-PR muito fechado, mas o golaço de bicicleta de Pedro garantiu a passagem para a semifinal com a vitória por 1 a 0, em Curitiba.O São Paulo então foi o próximo obstáculo, facilmente superado. Já no Morumbi, um 3 a 1 confirmou o favoritismo do Flamengo, que só precisou administrar no Maracanã: 1 a 0. Vaga na final confirmada, e o título vem ao superar o Corinthians no Clássico das Multidões, para coroar a conquista inédita da atual geração vitoriosa.