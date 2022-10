A Nação fez festa no Maracanã - Foto: Paula Reis/Flamengo

Publicado 20/10/2022 00:13 | Atualizado 20/10/2022 00:48

Além do título, o Flamengo também ganhou uma premiação milionária ao bater o Corinthians por 6 a 5 nos pênaltis e conquistar a Copa do Brasil. Como venceu a competição, o Rubro-Negro faturou a bolada de R$ 60 milhões.

Ao longo da Copa do Brasil, vale lembrar, o Fla já havia adquirido R$ 16,8 milhões. Dessa forma, com o título, o clube da Gávea acumulou um total de R$ 76,8 milhões em premiação.



Vale lembrar que, no orçamento aprovado para 2022, a estimativa era de alcançar a semifinal. Portanto, ao ser campeão, o Fla faturou R$ 60 milhões a mais do que o planejado inicialmente.

Em tempo: depois de festejar o tetracampeonato da Copa do Brasil, o Flamengo vira a chave para o Brasileirão. Os comandados do técnico Dorival Júnior voltam a campo no próximo sábado, às 19h, para enfrentar o América-MG no Independência. A partida é válida pela 33ª rodada do Brasileirão.