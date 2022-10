Flamengo conquistou o título da Copa do Brasil - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 20/10/2022 00:44 | Atualizado 20/10/2022 11:19

Rio - Vivendo seus últimos momentos com a camisa do Flamengo, Rodinei foi o responsável por converter a penalidade que valeu o título da Copa do Brasil nesta quarta-feira contra o Corinthians. Eufórico após a conquista, o lateral-direito desabafou sobre o período de críticas que viveu no Rubro-Negro e comemorou o título que selou de vez sua volta por cima no Flamengo.

"Muita gente pensa que é fácil essa caminha até a bola. E estamos falando do Cássio, um dos melhores goleiros do Brasil. Mas eu acredito muito no trabalho e o que eu vivi nesse clube neste ano sete anos, não foi fácil. Muitas críticas, mas eu soube levar bem isso. Meu companheiros estavam comigo, me dando apoio e acho que o dia de hoje foi daqueles que "Papai do Céu disse: vai meu filho e decide para essa Nação. Agora é comemorar e depois pensar na final da Libertadores", afirmou.



Rodinei chegou ao Flamengo em 2016 e seguiu no clube carioca até 2020. Em sua primeira passagem conquistou títulos importantes como o Brasileiro e Libertadores, mas sempre no banco de reservas e com muitas críticas dos torcedores. De volta após dois anos no Internacional, o jogador foi titular durante toda a campanha da Copa do Brasil.

Campeão da Copa do Brasil, o Flamengo terá compromissos pelo Brasileiro no fim de semana e na próxima terça-feira. No próximo dia 29, em Guayaquil, no Equador, o Rubro-Negro vai encarar o Athletico-PR pela final da Libertadores.