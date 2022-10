A Nação fez festa no Maracanã - Foto: Paula Reis/Flamengo

Publicado 20/10/2022 17:20

A final da Copa do Brasil de 2022 entrou para a história. E não foi somente pelo final dramático com o Flamengo vencendo o Corinthians por 6 a 5, nos pênaltis. Em números, a decisão no Maracanã teve a maior renda da história da competição, além de ser a segunda maior da história do futebol brasileiro.

O público pagante da final foi de 61.566 torcedores. Ao todo, 68.097 presentes assistiram a decisão entre Flamengo e Corinthians, na quarta-feira (19), no Maracanã. A renda foi de R$ 11.177.332, a segunda maior da história do futebol brasileiro e a maior da Copa do Brasil - recorde que já pertencia ao Flamengo.

A maior renda da história do futebol brasileiro segue com o Atlético-MG. Na final da Libertadores de 2013, o duelo entre Galo e Olímpia, do Paraguai, no Mineirão, registrou uma receita de R$ 14.176.146,00. O time mineiro terminou campeão, também nos pênaltis.

Confira as maiores rendas do futebol brasileiro:

1º - Atlético-MG x Olímpia - Libertadores 2013 - R$ 14,1 milhões

2º - Flamengo x Corinthians - Copa do Brasil 2022 - R$ 11,1 milhões

3º - Flamengo x Athletico-PR - Copa do Brasil 2013 - R$ 9,7 milhões