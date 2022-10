Diego Ribas convocou funcionários da limpeza do Maracanã para foto com a taça após título do Flamengo - PAULA REIS/FLAMENGO

Publicado 20/10/2022 13:20

Rio - Diego Ribas teve uma grande atitude durante a comemoração do título da Copa do Brasil do Flamengo, na última quarta-feira, no Maracanã. O camisa 10 reuniu funcionários que trabalham na limpeza do estádio e posou para foto com a taça ao lado deles.

Apesar de não ter entrado em campo na decisão, Diego conquistou seu 11º título com a camisa do Flamengo. O meia, que se despedirá do Rubro-Negro no fim do ano, conquistou uma Libertadores, dois Brasileiros, duas Supercopas do Brasil, uma Recopa, quatro Cariocas e, agora, uma Copa do Brasil. Essa coleção pode aumentar no próximo dia 29, quando o Flamengo enfrentará o Athletico-PR, em Guayaquil, pela final da Libertadores.

Dentro de campo, o Flamengo sofreu para conquistar o título da Copa do Brasil. Após empatar em 1 a 1 com o Corinthians no tempo normal, o Rubro-Negro levou a melhor nos pênaltis após 14 cobranças, com Rodinei sacramentando a conquista.