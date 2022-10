Flamengo conquistou o título da Copa do Brasil - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Flamengo conquistou o título da Copa do BrasilReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 20/10/2022 12:52

Rio - O pênalti decisivo que deu ao Flamengo o título da Copa do Brasil sobre o Corinthians, na noite da última quarta-feira, no Maracanã, causou tensão na família de Rodinei, que estava presente no estádio. Em vídeo publicado em suas redes sociais, Nina Aché, esposa do lateral, mostrou toda sua apreensão ao lado de Maria Alice, filha mais velha do casal, antes do marido converter a cobrança.

Há cerca de 15 dias, Nina deu à luz a sua segunda filha com Rodinei. Desde o início do ano, rumores sobre a separação do casal vêm surgindo, principalmente após o arquivamento de fotos que os dois tinham juntos nas redes sociais. No entanto, não há confirmação sobre o assunto.

Herói do título da Copa do Brasil, Rodinei tem permanência incerta no Flamengo. O lateral tem contrato até o fim deste ano e a tendência é que não renove seu vínculo