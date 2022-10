Gabigol vibrou muito após acertar pênalti e levantou a torcida do Flamengo no Maracanã - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 20/10/2022 11:22 | Atualizado 20/10/2022 11:27

Desta vez Gabigol não marcou na final, mas nem por isso deixou de ser decisivo no título da Copa do Brasil sobre o Corinthians, no Maracanã. Ao cobrar e acertar a quinta penalidade, o atacante manteve o Flamengo vivo na disputa. Mais do que isso, a comemoração com gritos e gestos fortes inflamou os rubro-negros na arquibancada, levando a um ambiente, até então tenso, mais favorável para as cobranças seguintes.

"Senti que o Maracanã estava meio tenso. Acho que pelo jogo como foi. Então era normal, pude converter o pênalti, que era muito importante. Até comentei, parece que momento decisivo me persegue (risos). Consegui fazer o gol, sabia que precisava chamar a torcida para criar uma vibe positiva. E ela foi comigo", contou o atacante.



Com a conquista do décimo título pelo Flamengo, Gabigol se coloca cada vez mais como um dos maiores ídolos do clube. E com esse status, tem moral para pedir outra postura dos torcedores, em especial quando o time não estiver bem num jogo decisivo, como aconteceu na quarta-feira.



"Mais uma vez agradecer a eles e dizer que a gente precisa deles. Eles precisam viver mais o jogo, entender que haverá momentos bons e ruins. Mas quando eles estão do nosso lado, mais uma vez está provado que a gente vai muito bem", completou.