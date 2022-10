João Roberto é sósia de Jorge Jesus - Marcos Porto / Agência O Dia

João Roberto é sósia de Jorge JesusMarcos Porto / Agência O Dia

Publicado 20/10/2022 16:04 | Atualizado 20/10/2022 16:25

O Flamengo conquistou a Copa do Brasil, na última quarta-feira (19), após vencer o Corinthians por 6 a 5, nos pênaltis, no Maracanã, e levou milhões de torcedores à loucura ao redor do Brasil e do mundo. No Rio de Janeiro, a festa durou a noite toda e continuou ao longo desta quinta (20). Em qualquer canto da cidade, era possível ver algum torcedor com a camisa rubro-negra e com o sorriso estampado no rosto.

Figura conhecido da torcida, João Roberto, mais conhecido como o sósia do Jorge Jesus, esteve presente no Maracanã. Ansioso com a possibilidade de ver um título inédito da atual geração e o quarto da história do clube, ele chegou ao estádio à tarde e só foi embora de madrugada. Ao longo do jogo, não escondeu o nervosismo e, inspirado no Mister, tentou passar dicas para o técnico Dorival Júnior. E deu certo.

"Gritava muito para o time não recuar. Parecia que estava passando instrução. Pedia ao Dorival para botar o time para frente. O Corinthians queria levar para os pênaltis e se garantiam no Cássio", disse o sósia do Jorge Jesus, que rasgou elogios técnico Dorival Júnior.

Isabelle Barbosa, de 24 anos Marcos Porto / Agência O Dia

"O Dorival faz um grande trabalho. Desde a saída do Jorge Jesus, o Flamengo ficou sem técnico. Torço muito pelo Dorival. Ele já ganhou um título que o Jorge Jesus não ganhou e, se ganhar a Libertadores e o Mundial, poderá ser comparado com o Mister. Espero que ele continue trazendo títulos", completou.

Milhões de torcedores ficaram de fora da festa da final, mas foram representados pelos mais de 60 mil presentes no Maracanã. Do lado de fora, nos bares ou em casas, milhões de rubro-negros torceram como se estivessem no estádio e fizeram a festa do seu jeito. É o caso de Isabelle Barbosa, de 24 anos, que assistiu a decisão junto com a sua mãe, a dona Márcia, em Padre Miguel, na zona norte do Rio de Janeiro.

"O Flamengo traz várias sensações, do choro de tristeza ao choro de emoção. É inexplicável. Só quem é Flamengo sabe o que é. Ser Flamengo é isso. É estar presente em todos os momentos e lugares. E incomodando os rivais que não tem esses momentos de glórias que só Flamengo proporciona", afirmou.

Do outro lado da Baía de Guanabara, em Niterói, os rubro-negros também fizeram festa. O torcedor Oséias Conceição, de 52 anos, festejou a noite toda e não quis saber de dormir. Ao lado do gato, seu companheiro de jogos, o rubro-negro ficou tenso com a partida e temia por uma derrota nos pênaltis. Para ele, outra pessoa que não estava em campo foi responsável pelo título do Flamengo: o ex-jogador Vampeta.



Oséias Conceição Santos, de 52 anos Marcos Porto / Agência O Dia

"O Vampeta foi jogar sal grosso (na taça) e isso voltou contra ele. Eu tinha quase certeza que o Flamengo perderia nos pênaltis por causa do Cássio, mas o que ele (Vampeta) fez voltou contra ele", brincou Oséias, que completa 53 anos no próximo dia 29 de outubro, quando acontece a final da Libertadores.

Após empatarem sem gols no jogo de ida, Flamengo e Corinthians empataram por 1 a 1, no Maracanã. A decisão foi para os pênaltis e o Rubro-Negro saiu atrás, mas conseguiu reverter, venceu por 6 a 5, e conquistou a Copa do Brasil pela quarta vez em sua história. Com o título, faturou mais de R$ 60 milhões e garantiu a vaga na fase de grupos da Libertadores de 2023.

Desde 2019, esta foi a 12ª final disputada pelo Flamengo e o décimo título. Além da Copa do Brasil, a atual geração já havia conquistado o Brasileirão (2019 e 2020), a Supercopa do Brasil (2020 e 2021), a Libertadores (2019), a Recopa Sul-Americana (2020) e o Campeonato Carioca (2019, 2020 e 2021).

O Flamengo muda o foco para a final da Libertadores, no próximo dia 29, contra o Athletico-PR, em Guayaquil, no Equador. Antes, o Rubro-Negro tem dois compromissos pelo Brasileirão: no próximo sábado (22), às 19h, contra o América-MG, fora de casa, e no dia 25, contra o Santos, às 21h45, no Maracanã.