Flamengo conquistou o título da Copa do BrasilReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 20/10/2022 15:14 | Atualizado 20/10/2022 15:14

Rio - A festa dos jogadores do Flamengo pela conquista do tetracampeonato da Copa do Brasil não para. Nesta quinta-feira, o grupo se reúne para comemorar o título em um churrasco, realizado em um sítio próximo ao Ninho do Urubu. A informação é do site "GE".

A confraternização é semelhante a que foi feita na conquista do octacampeonato brasileiro, em 2020. O sítio é arrendado pelo clube para a festa de jogadores, funcionários, dirigentes e seus respectivos familiares.

Apesar da euforia, o Flamengo não terá muito tempo para comemorar. O Rubro-Negro fará a final da Libertadores no dia 29, contra o Athletico-PR, em Guayaquil.