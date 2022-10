Rodinei foi vice em 2017 e finalmente ganhou a Copa do Brasil pelo Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 20/10/2022 10:59 | Atualizado 20/10/2022 11:26

Em mais uma daquelas histórias que o futebol proporciona, quis o destino que fosse Rodinei, o mais criticado pela torcida nos últimos anos, a bater o pênalti que deu o título da Copa do Brasil ao Flamengo. E antes mesmo da cobrança perdida pelo Corinthians, por Mateus Vital, David Luiz previu esse roteiro especial para o amigo e lateral rubro-negro.

"Quando o Mateus Vital foi para a cobrança, David Luiz falou para mim: ‘Ele vai errar e vai sobrar para você. Está escrito e tudo desenhado para isso’. E, cara, quando ele errou, eu disse ‘agora é comigo’. Dei uma respirada, fui nervoso para a bola, o que é normal. Mas pude fazer o gol e dar esse título à Nação, porque ela merece muito", contou Rodinei.



Com contrato até o fim do ano, o lateral não deve permanecer em 2023, mas não quis falar sobre o assunto. Preferiu focar em seu momento especial e comemorar. Ainda mais depois de tudo que passou pelo Flamengo, com altos e baixos, além de muitas críticas.



"É uma coisa normal, nunca me abalaram, sempre fui focado em trabalhar e pude ser coroado e abençoado dentro do Maracanã lotado", disse Rodinei, que não tentou pensar muito nessa pressão da torcida na hora de caminhar para bater o pênalti decisivo.



"Nessas horas não imaginamos nada, tem que estar muito frio e concentrado, sabendo o que vai fazer. Antes é muito nervosismo, estamos falando do Cássio, que é um grande goleiro. Naquela caminhada você vê o cara maior do que a trave. Vocês (jornalistas) estão rindo, mas vão lá no meu lugar, não é fácil. Estava muito focado e sabia que se a bola sobrou pra mim eu tinha que fazer o gol".