Flamengo conquistou o título da Copa do BrasilReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 20/10/2022 00:03 | Atualizado 20/10/2022 01:15

Rio - Foi mais sofrido do que a final se apresentou, mas no fim o Flamengo sagrou-se tetracampeão da Copa do Brasil nos pênaltis, ao vencer o Corinthians por 6 a 5, após empate em 1 a 1, gols de Pedro e Giuliano, no Maracanã. E a conquista tem sabor especial para a atal geração de jogadores, afinal, é inédito para o grupo vitorioso comandado por Gabigol, Arrascaeta & Cia.

Para enfrentar os cinco zagueiros do Corinthians, que tentou conter a troca constante de passes, o Flamengo deixou dois do quarteto ofensivo mais abertos, para obrigar a saída dos alas. E foi Arrascaeta, em cima de Fagner, quem abriu o espaço para Pedro receber o passe de Everton Ribeiro e abrir o placar, aos seis minutos.



A vantagem no placar logo no início era tudo o que o Rubro-Negro queria. Forte defensivamente contra uma equipe com muita dificuldade no ataque, o Flamengo não levou sustos e administro o tempo, sem pressionar muito. Ainda assim, aproveitou a constante movimentação para criar chances com Arrascaeta, para fora, e Pedro, de cabeça. O uruguaio chegou a fazer um gol, aos 32 minutos, mas havia impedimento de Gabigol na jogada.

A final da Copa do Brasil poderia ter sido resolvida logo aos 7 minutos do segundo tempo, quando Gabigol apareceu livre na área, mas parou em Cássio. Seria também o desafogo do time, que passou a ser incomodado pelo Corinthians, mais ofensivo após voltar para o esquema com quatro defensores.

Para sorte do Flamengo, Roger Guedes isolou quase em cima da linha, na sequência. E para azar, teve outro gol anulado, desta vez com Everton Ribeiro. Mas o jogo ficou perigoso e a entrada de Matheuzinho no meio, no lugar de Vidal, tentou dar força e velocidade que faltavam a equipe.

Não funcionou. Santos defendeu duas finalizações do Corinthians, que seguiu rondando a área, enquanto o Rubro-Negro não conseguia o contra-ataque e teve mexidas que desmontaram o time. O castigo veio aos 36, com Giuliano, aproveitando um raro vacilo defensivo para empatar.

A disputa seguiu para as penalidades. Filipe Luís perdeu a primeira cobrança, mas Fagner e Matheus Vital também jogaram suas chances para fora. Rodinei bateu a última cobrança e deu o tetracampeonato da Copa do Brasil para o Flamengo.