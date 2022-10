Flamengo conquistou título da Copa do Brasil - Marcelo Cortes

Flamengo conquistou título da Copa do BrasilMarcelo Cortes

Publicado 20/10/2022 01:16

Após ser campeão da Copa do Brasil pelo Flamengo, Pedro falou sobre a expectativa de ser convocado para a Copa do Mundo. Em entrevista à TV Globo, o atacante foi questionado se seria o "9 do hexa". Nesse sentido, o jogador afirmou que trabalha para realizar o sonho de ir ao Mundial e destacou a importância de trabalhar e evoluir a cada dia no Rubro-Negro para ser chamado pelo técnico Tite, que estava no Maracanã para acompanhar a final.

"Se Deus quiser. Eu trabalho para isso, trabalho para realizar sonhos. Ir para a Seleção, ira para a Copa do Mundo é um sonho que procuro realizar. Como sempre falo, tenho que estar trabalhando, evoluindo aqui no Flamengo a cada dia, a cada jogo. Então, é isso que venho pensando, é esse o meu foco. Trabalhar no dia a dia aqui no Flamengo para, se Deus quiser, abrir as portas da Seleção. Claro que isso quem decide é o professor Tite, e nós temos que estar fazendo a nossa parte. A cobrança é grande, têm vários jogadores muito bons na Seleção Brasileira disputando. Então, vou ter que estar fazendo a minha parte, trabalhando o máximo", disse Pedro.

Dentro de campo, vale lembrar, o Rubro-Negro abriu o placar justamente com Pedro. Contudo, após o empate do Corinthians na reta final do segundo tempo, a decisão foi para os pênaltis. Nas cobranças, o Fla levou a melhor por 6 a 5 e se sagrou campeão. Durante a entrevista, Pedro falou sobre a importância do gol para ajudar essa geração vitoriosa a conquistar um título até então inédito.

"Foi emocionante para mim. É um sonho que realizo a cada dia estar no Flamengo, sonho de criança meu e da minha família estar jogando aqui. Fazer gol na final... Po, nem fala, nem imaginava. O Maracanã lotado, a torcida fazendo a festa. É gratificante demais. Agora é aproveitar o momento. Não tem muito tempo para aproveitar, mas focar na final contra o Athletico", afirmou o atacante.