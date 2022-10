Após mais um título pelo Flamengo, Gabigol recebeu ligação de Zico - Hugo Perruso

Após mais um título pelo Flamengo, Gabigol recebeu ligação de Zico Hugo Perruso

Publicado 20/10/2022 07:00 | Atualizado 20/10/2022 11:24

Mais uma vez campeão pelo Flamengo, agora da Copa do Brasil, Gabigol conversava com os jornalistas quando parou a entrevista para atender a uma videochamada. Não tinha como negar uma conversa com Zico. Do Japão, o Galinho fez questão de parabenizar o atacante por mais uma conquista.

Gabigol retribuiu o carinho, dedicou o título da Copa do Brasil ao maior ídolo do Flamengo e o convidou a ir a Guayaquil, para acompanhar a final da Libertadores, dia 29 contra o Athletico-PR.



"Da próxima vez vem aqui bater o pênalti", brincou o atacante com Zico, para depois falar sério.

"Foi f... mas deu tudo certo. Vê se aparece, estou com saudade de você. É pra você (o título). Vai com a gente para o Equador, com você a gente não perde", completou.

Gabigol recebeu uma vídeochamada de nada mais nada menos que Zico. Que moral pic.twitter.com/nlTMAX1s7U — Hugo Perruso (@hugoperruso) October 20, 2022