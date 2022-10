Multidão no gramado após título do Flamengo chamou atenção - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 21/10/2022 13:29

Rio - A cena que remeteu alguns torcedores aos anos 90, com uma verdadeira multidão no gramado do Maracanã após o Flamengo conquistar a Copa do Brasil, na última quarta-feira, não agradou aos jogadores. De acordo com o "GE", os atletas ficaram incomodados com a forma como a CBF conduziu o pós-jogo.

Dentro de campo, o Flamengo ficou com o título ao superar o Corinthians. Após empate em 1 a 1 no tempo normal, o Rubro-Negro levou a melhor na disputa por pênaltis e garantiu o tetracampeonato.