Dorival Junior - Foto: Marcelo Cortes / FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 21/10/2022 20:46

O Flamengo não contará com Guillermo Varela para a partida contra o América-MG. Isso porque o lateral sentiu um desconforto muscular na coxa esquerda e sequer viaja com o grupo para Belo Horizonte. Vale destacar que, como Dorival Júnior poupará quase todos os titulares, havia expectativa de que o uruguaio ganhasse oportunidade em campo.

Para o jogo deste fim de semana, o único titular relacionado é João Gomes - ele havia ficado de fora da final da Copa do Brasil por causa de suspensão. O goleiro Santos, que geralmente vai a campo mesmo com os reservas não foi relacionado. Dessa forma, a tendência é de que Diego Alves ganha oportunidade entre os titulares.

Em tempo: o Flamengo enfrenta o América-MG no Independência, às 19h deste sábado, pela 33ª rodada do Brasileirão. Atualmente, o Fla ocupa o terceiro lugar do campeonato, com 55 pontos.

VEJA A LISTA DE RELACIONADOS DO FLAMENGO